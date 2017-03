Il freak folk di Frank Malosti & Compagnia Air Frank in concerto all’Home rock bar

TREVISO Domenica 26 marzo dalle ore 19:00 all'Home Rock Bar in Via Fonderia, 73 a Treviso appuntamento con il concerto del cantautore Frank Malosti accompagnato dalla sua band, la Compagnia Air Frank. Il percorso cantautorale di Frank, originario di Monza, inizia nel 2008 e coincide con la perdita di un lavoro fisso.

Un momento sicuramente non facile che diventa pretesto per partire, scoprire nuovi luoghi e percorrere una strada, fisica e artistica, che gli permette di incontrare le persone e proporre la sua musica in maniera libera e diretta. Frank Malosti è un musicista che negli anni ha conquistato un pubblico sempre più numeroso e affezionato riuscendo a imporre il suo personalissimo linguaggio folk/rock d'autore, grazie all'esperienza e alla sensibilità maturata dalla sua band, la "Compagnia Air Frank", che nelle esecuzioni dal vivo è formata da Luca Carrara alla batteria, Romolo Del Franco al basso e Luca "Ciube" Aliberti alla chitarra elettrica. All'Home verrà proposto live il nuovo album "Benedetta… COMAGNIA AIR FRANK". L'album è composto da 10 canzoni inedite scritte e interpretate dal cantautore e suonate con la sua band, la "Compagnia Air Frank". Le canzoni, contraddistinte dalla forte inclinazione per la componente testuale, spaziano dalle storie alle ballate oniriche, dai brani ironici fino ai brani dedicati alle "dolci metà" passate, presenti e future. Ospiti della serata Max Murganti alla chitarra e Federica Capra al violino.

