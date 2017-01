Frank Malosti: presentazione del nuovo album “Benedetta…Compagnia Air Frank” allo Spazio Mavv

Sabato 14 dicembre dalle ore 22 presso lo Spazio MAVV di Via del Gesolino 43 a Vittorio Veneto appuntamento atteso con il concerto di presentazione del nuovo album di Frank Malosti "Benedetta... COMPAGNIA AIR FRANK". L'album è composto da 10 canzoni inedite scritte e interpretate dal cantautore e suonate con la sua band, la "Compagnia Air Frank". Le canzoni, contraddistinte dalla forte inclinazione per la componente testuale, spaziano dalle storie alle ballate oniriche, dai brani ironici fino ai brani dedicati alle "dolci metà" passate, presenti e future. Frank Malosti è un musicista che negli anni ha conquistato un pubblico sempre più numeroso e affezionato riuscendo a imporre il suo personalissimo linguaggio folk/rock d'autore, grazie all'esperienza e alla sensibilità maturata dalla sua band, la "Compagnia Air Frank", che nelle esecuzioni dal vivo è formata da Luca Carrara alla batteria, Romolo Del Franco al basso e Luca "Ciube" Aliberti alla chitarra elettrica. Il nuovo album vede la presenza anche di alcuni ospiti: l'armonicista Marco Napoletano in "Un'altra storia" e il percussionista Papis Sana Ba e il chitarrista Max Murganti in "Senegal". Frank Malosti nasce a Monza nel 1974, cresce a Brugherio e all'età di vent'anni conosce Massimo Murganti. E' grazie a questo amico e artista che impara a suonare e scrive la sua prima canzone: "Ragazzino" che nei concerti canta tutt'ora. Da allora si perfeziona come musicista e sviluppa una spiccata personalità di cantautore. La sua passione per la musica, il suo talento e non ultimo, la perdita di un lavoro fisso, gli permettono nel 2008 di scegliere la strada dell'arte, che lo porta ad un altro grande amico e musicista: Luca "Ciube" Aliberti di Conegliano. La sua ricerca per "vivere di musica" passa poi attraverso le strade della Puglia e della Sardegna ma senza scordare il Veneto dove, ritornandovi, incide il suo primo album "Compagnia Air Frank" grazie a Daniele Camatta e al prezioso contributo degli amici che con il loro sostegno danno vita alla "Compagnia Air Frank. INGRESSO LIBERO