Camminata Nordic Walking intorno alle grotte del Caglieron, nel comune di Fregona, precisamente in località Breda. Sono delle cavità create dall’erosione e in parte dall’azione umana. Il percorso inizia dalla stradina bianca sotto il campo sportivo, si scende, si passa il “pont defer” e si risale il sentiero dove si incontrano la nicchia dedicata a S. Antonio, il lavatoio dei Breda, il borgo dello Scalpellino. Si sale ulteriormente verso la collina attraversando un bellissimo bosco di faggi e castagno fino al crinale, proseguendo tra saliscendi e scorci panoramici rivolti da una parte verso V. Veneto dall’altra a Serravalle. Continueremo il nostro percorso ad anello fino a giungere alle grotte, che visiteremo. Facoltativo, ma consigliato da visitare: la vicinissima Grotta della Madonna. Da non perdere a Sarmede la Mostra Internazionale d’illustrazione per l’infanzia.



Difficoltà: facile

Percorso: 9 km

Durata: 3 ore circa