Al Parco del Livelet apre una fucina preistorica

Domenica 13 ottobre, anche il Parco Archeologico Didattico del Livelet di Revine Lago aderisce a “F@MU 2019”, la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo. Una manifestazione diffusa e apprezzata, che nel 2018, in tutto il territorio italiano, ha visto l’adesione di circa 800 tra musei, fondazioni, luoghi espositivi e 65mila persone impegnate in visite didattiche, giochi a tema, iniziative speciali e attività appositamente pensate per le famiglie. Tema di questa edizione, l’arte dello “Storytelling” come efficace strumento di mediazione culturale, che al Parco Archeologico del Livelet vedrà protagonista l’arte metallurgica della Preistoria.

Dalle ore 10 alle 17, grazie alla presenza dell’équipe di archeotecnici de “Il Tre di Spade”, sarà possibile approfondire le tecniche di lavorazione del bronzo e assistere dal vivo alla forgiatura con metodi preistorici, tra metallurgia e tecnologia. Un’attività speciale adatta a tutta la famiglia, tra racconti ed esperienze ancestrali, alla scoperta di una fucina di milioni di anni fa. Nella stessa giornata, sempre a cura degli esperti de “Il Tre di Spade”, si terrà la presentazione al pubblico di tre oggetti che andranno ad arricchire l'esposizione del Parco Archeologico del Livelet: la ricostruzione della spada bronzea di tipo Sauerbrunn – uno dei primi reperti ritrovati durante gli anni Venti del Novecento nel sito di Colmaggiore, fra lo specchio lacustre di Lago e quello di Santa Maria – un pugnale in rame e un nuovo mantice. Dalle 10 alle 18, come di consueto, si svolgeranno le visite guidate alle palafitte: un itinerario nella quotidianità dei nostri antenati dal Neolitico, all'Età del Rame e fino all'Età del Bronzo. Inoltre, per quanti volessero trascorrere l’intera giornata all'aria aperta e pranzare nel Parco, sarà possibile prenotare un tavolo da pic-nic o un barbecue. Per info e prenotazioni si può contattare la segreteria: Ufficio Iat Conegliano, dal Martedì al Venerdì, dalle 9.30 alle 12.30, tel. 0438 21230, e-mail: segreteria@parcolivelet.it. Nei giorni di apertura del Parco (domenica e festivi) si può contattare il numero 329 2605713.