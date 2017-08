Fuochi di Sant'Augusta 2017 @Eclettico Wilson

Come ogni anno Serravalle (Vittorio Veneto), con i suoi eventi e iniziative, farà da cornice alla secolare tradizione dei Fuochi di Sant'Augusta, patrona dell'antico borgo. Ordo Spectro, per l'occasione, proporrà una serata audiovisiva in collaborazione con Eclettico Wilson, caffè d'arte sperimentale del serravallese.



- - - - - -



21h – late (Fuochi di Sant'Augusta dalle 23h45)



Free entry



- - - - - -



w/ Ordo Spectro Showcase:



Derrot

Gumfish

Raid in Cabo



- - - - - -



Promotion by:

Ordo Spectro

Eclettico Wilson