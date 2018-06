Fuori dal cinema 2018

Siamo orgogliosi di annunciare la terza edizione di #FuoriDalCinema, il nostro festival estivo di musica e incontri di viaggio ai giardini del Cinema Turroni!



Vi aspettiamo venerdì 22 giugno, venerdì 29 giugno e venerdì 6 luglio con quattro ospiti speciali:



- il fotografo avventuriero Lorenzo Franco Santin e i suoi 6250km in solitaria lungo il Sentiero Italia;

- le fanfare sgangherate dei Minimal Klezmer, quattro musicisti accomunati da una smodata passione per la musica klezmer;

- il blues del cantautore newyorkese Chris Lowe con Fabio Fantuzzi e Davide Baldo;

- il poliedrico e stralunato Dnezzar e le sue canzoni sognanti.



Vi aspettiamo ai giardini del cinema turroni in compagnia del birrificio Sognandobirra!

Ingresso libero ma responsabile.



In caso di maltempo l'evento si terrà all'interno del cinema.

Per informazioni: www.enricopizzuti.it