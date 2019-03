Fuori Vinitaly 2019: aperitivo bio in cantina

Fuori Vinitaly in cantina

11 aprile dalle ore 18.00 in poi

INGRESSO A PAGAMENTO

che comprende

- degustazioni free dei nostri vini BIO

- Mini burger gourmet e cartoccio di patate steakhouse



PARKING in cantina



**************************



L'11 aprile vi aspettiamo in cantina per la TERZA EDIZIONE del nostro amato FUORI VINITALY!

Per chi non potesse partecipare alla fiera internazionale del vino italiano, organizziamo in cantina dalle 18 alle 21 tante degustazioni guidate dei nostri vini biologici in accompagnamento ai deliziosi finger food di GeG Gastronomia Catering. Concludiamo in bellezza questo Vinitaly!



**************************

Protagoniste indiscusse della serata saranno le nostre nuovissime bottiglie SO EASY, sleeve colorate, floreali e foto luminescenti, 100% riciclabili. Le quattro nuove sleeve glamour “So easy”, ottime per le miscelazioni e per i vostri aperitivi, sono: due vini nuovissimi, lo Spumante di Pinot grigio extra brut e lo Spumante Prosecco “ICE” Demi Sec che entrano da quest’anno nella linea e che viene completata dal rinnovamento del packaging dei già esistenti Moscato Dolce e Spumante Rosè extra dry.



**************************



POSTAZIONI MESCITA E DEGUSTAZIONI GUIDATE:

- VINI SPUMANTI E FRIZZANTI

- MANZONI BIANCO E VINI BIANCHI

- RABOSO E VINI ROSSI



**************************



IN ABBINAMENTO A

- MINI BURGER di GeG Gastronomia Catering

e PATATE STEAKHOUSE CON BUCCIA



**************************



WINE SHOP APERTO



**************************

Nel partecipare all'evento si da automaticamente il consenso alla pubblicazione delle immagini e dei video televisivi.