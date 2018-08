'Gaber se fosse Gaber': spettacolo di Andrea Scanzi

Gaber se fosse Gaber è un incontro. In 90 minuti, il pubblico assiste allo scorrere di immagini e filmati - spesso inediti – ai quali si alterna l’affabulazione del giornalista e scrittore Andrea Scanzi. Lo spettacolo emoziona chi ha conosciuto e amato Giorgio Gaber, ma soprattutto coinvolge quel pubblico giovane che non lo ha potuto conoscere. Dalla vasta produzione dello straordinario artista, Scanzi sceglie di soffermarsi maggiormente sul Teatro-Canzone, da cui trae brani come “Quando è moda è moda”, “Qualcuno era comunista” o “Io se fossi Dio”, analizzando il percorso dell’intellettuale italiano.



La presenza scenica, la mimica, la lucidità profetica, il gusto anarcoide per la provocazione e il coraggio (a volte brutale) di “buttare lì qualcosa”, l’avere anticipato così drammaticamente i tempi, fanno del pensiero di Gaber-Luporini, oggi più che mai, un attualissimo riferimento per personaggi della politica, dello spettacolo, della cultura, del nostro sociale quotidiano. La Fondazione Gaber è felice della proposta e del successo di questo Incontro-Spettacolo, certa com’è di contribuire a mantenere vive le coscienze, scuotendole, e ampliando il grande messaggio alle nuove generazioni.



