Gabriele Strata: concerto per piano al Teatro Comunale

Lunedì 18 marzo alle ore 20.45 il giovane pianista Gabriele Strata, vincitore del prestigioso Premio Venezia, si esibirà al Teatro Comunale di Treviso. Il programma prevede la Sonata in re magg. op. 28 “Pastorale” di Ludwig van Beethoven, il Nocturne L. 89, e una scelta di Preludi dal secondo libro di Préludes di Claude Debussy e Après une lecture de Dante, Fantasia quasi sonata, tratta da Années de pèlérinage. Deuxième Année. Italie, S 161di Franz Liszt.

Definito dalla critica “un talento cristallino di straordinaria sensibilità e dalla tecnica completa”, Gabriele Strata si sta imponendo nel panorama musicale come pianista emergente della sua generazione. Nel dicembre 2018 si è aggiudicato la XXXV edizione del prestigioso Premio Venezia, in occasione del quale gli sono state conferite la Targa del Presidente della Repubblica e la Medaglia della Presidenza del Senato. In qualità di vincitore di numerosi concorsi nazionali e internazionali, nel giugno 2016 gli è stata consegnata dalla Presidente On. Laura Boldrini la medaglia della Camera dei Deputati per meriti artistici. Si esibisce con regolarità in Italia e all’estero; la stagione 2018/2019 include recital in alcune delle sale da concerto più importanti d’Europa, come la Royal Concertgebouw di Amsterdam, il Teatro La Fenice di Venezia, la Philharmonic Hall di Bratislava, oltre che a Parigi, Bruxelles e al National Centre for Performing Arts di Mumbai.

Ha suonato fra gli altri alla prestigiosa Laeiszhalle di Amburgo per lo Steinway International Piano Festival, alla Steinway Hall di Londra, al Teatro La Fenice di Venezia, alla Morse Recital Hall di New Haven (USA), al Teatro Alighieri di Ravenna, alla Sala dei Giganti di Padova, alla Fazioli Concert Hall di Sacile, all’Amiata Piano Festival, al Palazzo Ducale di Lucca, all’Engelmann Recital Hall a New York City, al Theatre de l’Image et de la Photographie di Nizza, all’Obidos Piano Festival in Portogallo, a Bergen (Olanda) per The Holland International Music Sessions. Suoi recital sono stati trasmessi su Rai Radio 3, Sky Classica HD e la portoghese Radio Antena 2.

La musica per Gabriele è anche impegno sociale; a 12 anni ha tenuto un recital di beneficienza a Pointe- Noire in Congo, a favore dell’orfanotrofio locale e successivamente ha suonato per le associazioni “Donatori di musica” all’ospedale di Vicenza e“Fortissimo” all’ospedale di San Bonifacio (Verona). Nel 2016 ha tenuto un concerto a Ravenna per raccogliere fondi a favore delle vittime del terremoto dello stesso anno. Nato a Padova il 9 giugno 1999, si è diplomato in pianoforte al Conservatorio di Vicenza col massimo dei voti, lode e menzione d’onore sotto la guida di Riccardo Zadra e Roberto Prosseda. Attualmente frequenta il Master’s degree alla prestigiosa Yale University con Boris Berman, dove nel primo anno di studi è risultato vincitore del Charles R. Miller Prize in qualità di ‘outstanding pianist’ dell’anno. Frequenta regolarmente masterclass con pianisti di fama internazionale, fra gli altri Elisso Virsaladze, Christopher Elton, Mikhail Voskresensky, John O’Conor, Alexandar Madzar e Benedetto Lupo.