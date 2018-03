Ma che ne sanno i 2000! Gabry Ponte arriva nella Marca

TREVISO C'era una volta la dance. Era il lontano 1999 quando un giovane dj torinese decise di produrre, con i suoi Eiffel 65, un brano dal titolo "Blue", destinato ad essere suonato e risuonato - fino allo sfinimento - in tutte le discoteche italiane e non solo. Così, dopo 19 anni da quella hit, la storia della musica dance internazionale sbarca nella Marca. Il DJ Gabry Ponte arriva a Treviso. Sabato 10 Marzo, il DJ sarà live all'Anima Club di Spresiano, pronto a far saltare e ballare i giovanissmi ma anche i 30enni, che quel 1999, l'hanno vissuto per davvero...perchè, in fondo, che ne sanno i 2000!

Appuntamento dalle 23.30 all'Anima Club, in via Tiepolo, a Spresiano. (Entro 00:00 12,00€ donna con consumazione, 14,00€ uomo con consumazione, Dopo 00:00 12,00€ donna con consumazione, 18,00€ uomo con consumazione)