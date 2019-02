Giorgio Barbarotta trio in concerto a Gaiarine

Venerdì 1 marzo 2019, dalle ore 21:30, Barbarotta in concerto presso l'Osteria del Municipio di Gaiarine per la rassegna Live On Friday (eventuale cena disponibile alla carta). Giorgio Barbarotta autore, compositore e interprete, sarà accompagnato da Angelo Michieletto alla chitarra e Federica Capra al violino e proporrà un’ampia selezione del proprio repertorio.

BARBAROTTA, nasce a Treviso nel 1972. Incide i cd “Schegge (di vita propria)” nel 2005, “In centro al labirinto” nel 2008, “Verso est” nel 2009, “Snodo” nel 2011, "Un fedele ritratto" nel 2014. Numerosi i videoclip e le musiche scelte come colonna sonora per documentari.

Muovendosi tra rock, folk, canzone d’autore e poesia ha da sempre un'intensa ’attività live con oltre 600 date all’attivo, tra cui tour in Italia e all'estero (Cina, Balcani, Austria).

Nella sua carriera ha vinto numerosi premi, tra i quali si segnalano il Premio come miglior Artista al Festival della musica Indipendente di Urbino e il Premio della Critica Voci Per La Libertà Amnesty International. Ha collaborato con artisti come Carmen Consoli e Paola Turci. Nel 2014 ha scritto e prodotto l'inno dell' Imoco Volley Conegliano, squadra di pallavolo femminile campione in carica della Serie A. Info e approfondimenti sul sito www.giorgiobarbarotta.it.



OSTERIA AL MUNICIPIO

Gaiarine (TV)-Piazza Vittorio Emanuele II

INFO E PRENOTAZIONI

345/6989986

Prenotazione consigliata per la cena (disponibile alla carta)