Lovesick duo in concerto a Gaiarine

Per gli appassionati di Rock’nRoll delle radici, del Mississippi Delta Blues, Country e Bluegrass torna lo straordinario Lovesick Duo dopo la lunga esperienza a New Orleans, dopo mesi in giro per Italia ed Europa con formazioni ricche ed eterogenee, a dimostrazione della grande versatilità di questi 2 straordinari musicisti:



Paolo Roberto Pianezza: chitarra e voce

Francesca Alinovi: contrabbasso



Due personaggi assolutamente fuori dalle righe, ex Paul Mad Gang, che ci porteranno alla vecchia musica della tradizione: da Chuck Berry a Hank Williams, passando per Buck Owens e Little Richards, pescando nei Traditional della musica di New Orleans, fulcro del Groove e del Sound di questa band. Con la loro band avevano raggiunto una buona dose di notorietà tanto da suonare spesso in Italia e all’estero e addirittura negli States con uno sponsor ad hoc. Ma gli ultimi viaggi a New Orleans li hanno catapultati in un mondo vecchio e nuovo al tempo stesso, ad eliminare ogni fronzolo dalla loro musica, presentata così nuda e cruda, con le percussioni suonate slappando sul contrabbasso di Francesca, come facevano i vecchi bluesmen on the road.



Ogni loro concerto è nuovo e unico grazie alle loro grandi doti di improvvisazione. Un valore aggiunto alla selezione dei brani della tradizione americana sono BRANI ORIGINALI IN LINGUA ITALIANA.



Nel 2018 e' uscita una session registrata a New Orleans con la clarinettista di fama internazionale CHLOE FEORANZO (POKEY LA FARGE).

Nel 2018 e' uscito il nuovo disco di 13 brani originali “La Valigia Di Cartone”.

www.lovesickduo.com



Direzione artistica e Ufficio Stampa MTmusic



★OSTERIA AL MUNICIPIO★

Gaiarine (TV)-Piazza Vittorio Emanuele II

★ INFO E PRENOTAZIONI ★

345/6989986

* Prenotazione consigliata per la cena (disponibile alla carta) *