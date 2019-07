Salabanda live a Gaiarine

MARTEDÌ 9 LUGLIO🎯APERICENA dalle 19

& CONCERTO dalle 20 dei Salabanda



A Giugno e Luglio nel nostro giardino estivo, ogni martedì sarà acustico.. Oltre ai concerti in programma, potrete “aperitivare” con buffet, cenare, sempre accompaganti dalla nostra cantina e l’American bar, dove andremo a proporre delle innovazioni per rendere il Martedì frizzante🙌✌️🎉...!!!🎉



Per info e prenotazioni 345/6989986



I Salabanda vi aspettano con un repertorio di canzoni "che fanno ballare e pensare, brindare alla vita e ricordare che bisogna celebrarla ogni momento".



🎶➩⭐️Folk'n'Roll con sfumature di ilarità



Christian Sala (Ciuffo) - Chitarra ,Voce e frasi poco educate

Roberto Celebrin (Cele) - Fisarmonica, Voce e Cazzate assicurate

Maurizio Parravicini (Maury Parradisiaco) - Sax, fonico, voce ed interventi inopportuni, nonchè primo ballerino

Simone Martin - Contrabbasso.Voce e cazzate a random

Simone Bortolini- Batteria, Percussioni, voce ed interventi fuori luogo

Enrico Sanson - violino, mandolino, banjo, chitarra, voce e balli scatenati







Direzione artistica e Ufficio Stampa MTmusic



★OSTERIA AL MUNICIPIO★

Gaiarine (TV)-Piazza Vittorio Emanuele II