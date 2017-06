Il Galà della Pallacanestro trevigiana va in scena a Valdobbiadene

VALDOBBIADENE Con la conclusione della stagione sportiva 2016/2017, si rinnova l’appuntamento con il “Galà del Basket trevigiano – Basket di Marca” giunto quest'anno alla sua sesta edizione.

L’evento si terrà anche quest’anno nella cornice della Cantina Sociale Val D'Oca, in Via per S. Giovanni, 45 a Valdobbiadene. Sarà l'occasione per premiare tutte le squadre vincitrici dei rispettivi titoli provinciali nei campionati giovanili e senior, ma anche le società della provincia che si sono affermate nelle competizioni regionali e nazionali. Ma non solo: spazio anche al settore arbitrale, tecnico e dirigenziale: sarà infatti consegnato il prestigioso e ambito “Premio Bortoletto” al miglior allenatore, ed altri riconoscimenti per Arbitri, MiniArbitri, ufficiali di campo e Dirigenti. Il Gala sarà l’occasione per fare anche il punto sul movimento cestistico provinciale, con numeri e cifre di una stagione che ha visto Fip Treviso ancora registrare risultati molto importanti. Quest’anno, il Galà del Basket Trevigiano avrà l’onore di avere ben due madrine d’eccezione, che verranno svelate nei prossimi giorni.