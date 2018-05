Alla Galleria delle Prigioni la proiezione del film documentario “Caravane Touareg”

Sole Luna – Un ponte tra le culture e Galleria delle Prigioni presentano la seconda serata di Sahara Visioni contemporanee, rassegna cinematografica composta da 5 documentari accomunati da un filo conduttore: il deserto del Sahara. Mercoledì 30 maggio alle ore 21 presso gli spazi delle rinnovate Gallerie delle Prigioni a Treviso verrà presentato “Caravane Touareg”, regia di Arnaud Zajtman e Marlène Rabaud. Il documentario è un viaggio a ritroso nel tempo fino al 2012, quando migliaia di civili fuggono dal Mali Settentrionale in guerra. Attraverso l’epopea di Disco, cantante Tuareg impegnato per la pace, scopriamo le sfide che il popolo ha dovuto affrontare e le cause della guerra in Mali.

La rassegna proseguirà poi proponendo altri 2 appuntamenti: il 6 giugno verrà presentato The last nomads di Hamdi Ben Ahmed, il 13 giugno si terrà la doppia proiezione di Waiting for the (t)rain di Simon Panay e AB OVO di Luca Ferri. Dalla musica alla religione, dall’etnografia alla videoarte, i film presentati sono stati scelti dall’archivio del Sole Luna Doc Film Festival e pensati per inserirsi nel paesaggio creato dalla mostra “Sahara: ciò che è scritto rimarrà” in corso alle Gallerie delle Prigioni. Una raccolta di storie di chi fugge per trovare una nuova patria, ma anche di chi caparbiamente resiste alla guerra o ai cambiamenti climatici, mostrandoci uno spaccato di vita attuale.

Sahara: visioni contemporanee

Caravane Touareg

Regia: Arnaud Zajtman e Marlène Rabaud

Belgio, 2016 | 57’ | Francese e tamashek con sottotitoli in inglese e italiano

Trailer: https://vimeo.com/21843971230 maggio ore 21:00

Gallerie Delle Prigioni, Piazza Duomo 20, Treviso

Ingresso libero fino a esaurimento posti

INFO

Sole Luna – Un ponte tra le culture

solelunafest@gmail.com

solelunadoc.org

Gallerie delle prigioni

Imago Mundi/Gallerie delle Prigioni

Tel. 0422 / 51 22 03