Alle Gallerie delle Prigioni la proiezione gratuita di "Timbuktu"

Mercoledì 4 luglio, alle 21.15, Imago Mundi organizza, con il patrocinio della Città di Treviso, la proiezione di “Timbuktu”, lungometraggio francese/mauritano che idealmente chiude il viaggio nel Sahara, iniziato con l’esposizione “Sahara: ciò che è scritto rimarrà”. La proiezione, gratuita, sarà all’aperto, in Piazza Duomo, davanti alla piazzetta antistante le Gallerie delle Prigioni. In caso di maltempo, ci si sposterà presso l’auditorium della Fondazione Benetton Studi Ricerche.

Il film, candidato all’Oscar come miglior film straniero nel 2015, segue le vicende del pastore Kidane e della sua famiglia nella regione di Timbuktu, occupata dai fondamentalisti religiosi. La lapidazione, avvenuta proprio a Timbuktu nel 2012, di una coppia di trentenni, genitori di due bambini, colpevoli di non essere sposati, e la conseguente volontà di fare testimonianza, hanno condotto il regista Ahderrahmane Sissako alla realizzazione di questo film. Da centro aperto al confronto al dialogo, di centenaria tradizione culturale e letteraria, Timbuktu è diventata, sotto il nuovo regime oppressivo, un luogo dominato dall’oscurantismo, regolato da divieti e obblighi: non si può più fare musica, ridere, o giocare a calcio; alle donne è stato imposto il velo; episodi di violenza, pubbliche flagellazioni ed esecuzioni sono all’ordine del giorno.

Kidane e la sua famiglia riescono a sottrarsi inizialmente al caos che incombe sulla città, finché Kidane è chiamato, per aver causato accidentalmente la morte di una persona, a comparire davanti al tribunale e sarà giudicato secondo la legge degli invasori. Questa proiezione si inserisce nel calendario di attività con cui le Gallerie delle Prigioni e Imago Mundi desiderano allargare ed arricchire l’offerta culturale della città di Treviso. Dopo la prima tappa nel deserto africano, le Gallerie delle Prigioni si stanno preparando ora a un nuovo viaggio, diretto stavolta verso Oriente.

Timbuktu

Regia: Abderrahmane Sissako

Francia/Mauritania, 2014 | 97’

Trailer: https://youtu.be/9Jd8fZMVCEE

Mercoledì 4 luglio, ore 21:15 in Piazza Duomo

In caso di maltempo: Fondazione Benetton Studi Ricerche, via Cornarotta 7-9