GARA DI CICCHETTI VEGAN

Sabato 11 maggio 2019

Zerman (TV) – c/o Centro Polivalente, Via Bonisiolo 1a

Dalle ore 16:30 alle 19:00

Si puo’ partecipare sia come assaggiatori che come concorrenti!

Chi gareggia ha ingresso libero, a chi partecipa come assaggiatore e’ richiesto un contributo minimo di 5 euro.

Primo premio: un pranzo o una cena del valore di 40 euro presso il ristorante La Tecia Vegana di Venezia

Secondo premio: un buono spesa del valore di 20 euro presso Naturasi’

Terzo premio: 3 libri a sorpresa a carattere animalista

Per i gareggiatori e’ obbligatorio scriverci per ricevere il regolamento della Gara: veganzi@libero.it

E’ gradita (ma non obbligatoria) la prenotazione da parte di chiunque voglia partecipare come assaggiatore: veganzi@libero.it

Contatto telefonico: 3347339011

Evento organizzato da: Gruppo Vegan Treviso e Gruppo Veganzi