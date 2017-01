Garufa live! Aperitivo-concerto col bassista Antonio "Rigo" Righetti

Rock sanguigno, mostre d’arte e performance coreografiche. Questo il fitto palinsesto di Garufa Live!!!l’aperitivo nel segno dell’arte in programma domenica 15 gennaio 2017, a partire dalle 18.00, presso il club El Garufa, via Everardo 6b, Villorba. Una rassegna mensile, ad ingresso gratuito che propone alcune delle realtà artistiche emergenti e più interessanti nel panorama nazionale.

Il nuovo anno si apre con il botto: Antonio Rigo Righetti, cantautore e storico bassista per vari anni di Ligabue, accompagnato da Robby Pellati proporrà i brani del suo ultimo lavoro Water Hole. Rigo spina dorsale della band dei Rocking Chairs e poi spalla del rocker di Correggio offrirà un repertorio di storie di vita vissuta, avventure di strada in musica, suggellate da un vibrante rock’n roll. A seguire la scrittrice Cristina Da Ponte con Regina d’ Inchiostro, progetto coreografico che mette in scena l’omonimo libro. Da dietro le sbarre della sua prigione la protagonista raccoglie cartoline, paesaggi emotivi, monologhi interiori di esseri umani alla ricerca di qualcosa in più della banale apparenza.

Due le esposizioni per gli appassionati d’ arte contemporanea. In Analog Transumanza, Lenny Lucchese, poliedrico artista trevigiano che vanta collaborazioni con riviste, fumetti e rock band presenta una serie di opere che riproducono una serie di situazioni quotidiane dove vengono messi in evidenza i movimenti e le posizioni che i personaggi occupano in vari scenari. L’effetto che se ne ricava è quello di dinamicità in quanto non è possibile distinguere definitamente i volti, i caratteri o gli indumenti dei protagonisti bensì intuire, così come si possono immaginare le direzioni e le scelte che prenderanno in quel momento o che han già preso, o ciò che stanno facendo.

Le figure femminili sono invece al centro dell’opera di Giacomo Gilli, caricature su foglio nero dove i colori bianco, rosso, giallo e blu disegnano affascinanti donne dall’aspetto misterioso.