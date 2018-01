Gatsby was a robot – Cena anni '20

Pois Gras presenta: Gatsby was a robot



Abiti scintillanti, flapper girls, gangster, perle e lustrini per una serata sfrenata ed elegante ispirata agli anni '20, al Grande Gatsby ed al proibizionismo americano.



Un carnevale caleidoscopico che si riverserà a Villa Braida, con un aperitivo corredato da cocktails d'epoca, un angolo fotografico con accessori anni '20, una cena con spettacoli, charleston e burlesque, l'elezione delle maschere più belle con premi e poi dj set per ballare sulle sonorità electro swing come nella recente pubblicità della TIM.



Gradito dress code anni ’20… (ma è sufficiente anche un richiamo a quel periodo): Charleston, Cabaret, Flapper girls, Gatsby, Gangster, Bonnie & Clyde, Peaky Blinders.



Date un'occhiata alla moodboard di stile per prendere spunto: https://it.pinterest.com/poisgras/gatsby-was-a-robot/



Aperitivo con angolo fotografico retrò a cura di Pois Gras;



Cena con spettacoli e varietà con Miss Moon Amour, Mr Steve Forchetta, Lady Lynch



Dj set swing ed electro swing Rosantique and Groovy Joy



Speakeasy con drinks d'epoca