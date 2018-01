XVI edizione della "Festa della Befana" a Fontane

Con la “Festa della Befana” l’Amministrazione Comunale di Villorba vuole offrire alla cittadinanza un importante momento di gioia condiviso e trasversale alle diverse generazioni attraverso un evento teatrale che coinvolga le famiglie e, in particolar modo i bambini, coniugandolo alle caratteristiche tipiche di questa festività, con l’obiettivo di recuperare i valori fondanti della comunità: la famiglia, l’incontro tra giovani e meno giovani, la costante riscoperta degli usi e delle tradizioni locali. L’iniziativa avrà luogo nel pomeriggio di sabato 6 gennaio 2018 al Palateatro di Fontane di Villorba con inizio alle 15.30. Il programma prenderà il via con lo spettacolo teatrale per bambini “I tre porcellini”, portato in scena dall’ Associazione Culturale Codice a Curve. Il più classico dei racconti viene rivisitato e raccontato in maniera spettacolarmente comica da tre simpatici ed imprevedibili clown, appena fuggiti da un circo, attraverso gag surreali. Seguirà l’arrivo della befana, che incontrerà i più piccoli e distribuirà le calze a tutti i bambini mentre i più grandi potranno gustare pinza e vin brulè. L’evento, a ingresso libero e completamente gratuito, è offerto ed organizzato dal Comune di Villorba con il sostegno degli imprenditori locali e in collaborazione con la pro Loco Villorba e l’A.V.I.S. di Villorba.