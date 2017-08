Gianluca Chiaradia live @ La Stazionetta

Gianluca Chiaradia in concerto venerdì 11 agosto, ore 21.30, alla Stazionetta, Borgo Pieve 109, 31033, Castelfranco Veneto. Al basso Andrea Sala Danna, Mattia Pastre alle percussioni. Il cantautore presenterà i suoi dischi (Babao Dischi/Bollettino Edizioni) in chiave acustica. Tra i brani anche rivisitazioni di Bersani, Baustelle, Capossela. Evento in collaborazione con Sweet Noise.

www.gianlucachiaradia.it



Gianluca Chiaradia è un giovane cantautore trevigiano che mescola folk, pop e cantautorato italiano, con uno stile chitarristico di matrice americana. Nel 2013 vince in Slovenia il premio “Migliore composizione” presso l'International Guitar Workshop del maestro Beppe Gambetta. Ha modo di suonare e studiare con musicisti internazionali quali Tony McManus, Steve Kaufman, Kathy Chiavola, Chris Newman e Thomas Leeb. Dopo essere stato selezionato per Musicultura, storico festival della canzone d'autore, registra il suo primo disco “Seriamente Ironico” (Babao Dischi). Del primo singolo “Invisibile”, viene girato un video dal regista padovano Claudio Sichel. Il clip concorre per un posto fra le canzoni della colonna sonora del film “Il ragazzo invisibile” di Gabriele Salvatores. Nel 2014, il secondo singolo “Tutto al caso”, viene trasmesso nelle radio indipendenti italiane grazie all’incontro con il promoter torinese Fabio Gallo e Riccardo Vitanza, direttore dell’agenzia stampa Parole e Dintorni (Ligabue, De Gregori, Elisa). Ottiene ottime recensioni dalla critica di settore su testate nazionali e webzine tra cui Backstreets of Buscadero, Raro Più, Extra Music Magazine e Backstage Press.



Nel 2015 firma con la Bollettino Edizioni Musicali di Riccardo Vitanza (casa editrice di Giovanni Allevi, Giulio Casale, Roberto Fabbri) per il suo secondo disco “Sogni al microscopio”, distribuito su tutte le piattaforme digitali da Artist First. Il mastering di “Sogni al microscopio” è curato da Giovanni Versari, vincitore di un Grammy per il mastering di “Drones” dei Muse.