Gianluca Mosole live a Ca' Piadera - Young Rhythmics band

CA' PIADERA IN MUSICA per la rassegna "GRANDI PALCHI", presenta:



GIANLUCA MOSOLE BAND

Giovedì 25 LUGLIO 2019 ore 21.00

Dopo la fiorente carriera, gli innumerevoli live e le svariate produzioni discografiche, Gianluca Mosole è considerato tuttora uno dei migliorichitarristi/compositori italiani. Si esibisce in un repertorio fusion con una formazione giovanissima formata dagli allievi dello stesso Mosole, tutta da scoprire.



Gianluca Mosole (chitarra, tastiera)

Sara Camerini & Alex Balestrieri (voce)

Alessandro Simeoni (basso)

Chiara Spigariol (batteria)



👉🏻👉🏻👉🏻 Chitarrista prodigio, a soli 16 anni Mosole vince un concorso indetto dall'emittente americana Cbs e, ventenne, pubblica il primo album «After the rain». In quegli anni partecipa a numerose trasmissioni televisive, dove rivela tutte le sue doti. Subito si fa notare non solo per la sua bravura, ma anche per la sua tecnica del tutto particolare imparata da autodidatta: suona da mancino senza girare le corde. Considerato da molti il miglior chitarrista italiano jazz, grande appassionato di fusion, ha partecipato in passato a un festival di Sanremo.



Dal 1983 al 2013 pubblica con varie etichette discografiche i suoi principali lavori: AFTER RAIN, EARTHEART, TEPORE, OPEN STREETS, MAGAZINE, NO TITLE e VERONA STUDIO LIVE.

In queste produzioni si possono ascoltare pezzi per la maggior parte composti e arrangiati da Mosole, il quale, oltre alla chitarra, suona anche tastiere e Computer Programming.

Inoltre nei suoi lavori sono presenti ospiti di livello mondiale dell’area del Jazz Contemporaneo, suo genere preferito, che negli anni ‘80 veniva chiamato anche Fusion, tra i quali possamo citare: Nanà Vasconcelos, Tom Brechtlein,Airto Moreira, Miroslav Vitous, Lisa Hunt, Hiram Bullock e Oscar Cartaya.

Assieme alla Gianluca Mosole Band, il musicista partecipa ai Festival più prestigiosi e ha la possibilità di aprire i concerti di Gil Evans e Miles Davis, rispettivamente a Umbria Jazz, al Palatrussardi di Milano e al Palaeur di Roma. Questi eventi sono i più rappresentativi anche se potremmo citarne molti altri.

Altre importanti esperienze lo vedono ospite in svariate trasmissioni Rai, tra le quali una delle più riuscite è sicuramente quella ideata da Renzo Arbore assieme al nipote Gegè Telesforo: “DOC”.

Negli anni ‘90 si discosta dal genere Fusion per avvicinarsi al mondo del Soul/ Funky, dando vita assieme al vocalist/dj Danny Losito, al progetto KAìGO, dove compone, arrangia e suona in due cd prodotti dalla Sugar di Caterina

Caselli e dalla Major WEA: “Con L’Accento sulla I” e “Freeabile”.

Nel 2019 sono previste delle uscite discografiche che non ci lasceranno sicuramente indifferenti.



EVENTO ORGANIZZATO IN COLLABORAZIONE CON MTmusic



Info e prenotazioni: 0438 586768

Prenotazione altamente consigliata

Prima consumazione obbligatoria 8 Euro.

CENA DISPONIBILE ALLA CARTA.

Inizio concerti ore 21:00



Email: capiaderaeventi@gmail.com