Gianluca Stival in "Meriti di essere libero"

Scrittore e poeta, Gianluca Stival debutta sul palcoscenico con uno spettacolo in prosa pronto ad approdare nei teatri dopo la pubblicazione ed il riscontro positivo in tutta Italia del suo libro "Meriti del mondo ogni sua bellezza". Si intitola “Meriti di essere libero” lo spettacolo inscenato da Gianluca, che giovedì 1 febbraio porterà all'Auditorium Comunale di Meduna di Livenza, unica data nella provincia trevigiana.



Lo spettacolo in prosa tratta il fantastico mondo della LIBERTÀ nelle sfaccettature più varie ed attuali: tramite letture classiche e contemporanee, canzoni, immagini e riflessioni, questo spettacolo si presenta come uno sguardo più moderno e innovativo sulle dinamiche più contrastate e affascinanti dell'ultimo secolo.



Lo spettacolo prevede l'ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. È consigliata la prenotazione del proprio posto.



Durante lo spettacolo si potrà acquistare "Meriti del mondo ogni sua bellezza" (Gianluca Stival, 2017).

Gallery