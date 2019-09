Gianni Paganelli e Francesco Stefan: "Incontri"

GIANNI PAGANELLI

FRANCESCO STEFAN



Incontri

a cura di Roberta Gubitosi



20 settembre – 24 novembre 2019



Inaugurazione venerdì 20 settembre, ore 18.00

Relais Monaco Country Hotel & Spa



Negli spazi del Relais Monaco Country Hotel & Spa si sviluppa il percorso espositivo Incontri che vede protagoniste le opere di Gianni Paganelli e di Francesco Stefan. La ricca produzione di Gianni Paganelli si articola in un percorso che ha origine nell'arte figurativa e nella sperimentazione tecnico-formale. L'interesse verso esperienze artistiche di matrice espressionista favoriscono il processo di deformazione e di destrutturazione dell'immagine visiva. La figura femminile diviene protagonista di una ricca serie di opere grafiche e pittoriche. Il segno frammenta e scompone le forme dei corpi caricandoli di nuovi valori espressivi. Le figure allungate seguono la verticalità del campo visivo divenendo protagoniste di una quotidianità trasfigurata in cui gli spazi aperti, le architetture degli interni completano e bilanciano le pose precarie dei corpi. L'equilibrio instabile delle figure diviene metafora esistenziale della frammentazione dell'io nella molteplicità delle relazioni e nella precarietà nella società fluida contemporanea.

Osservando il complesso delle opere di Francesco Stefan, sorprende la varietà di figure e di gruppi compositivi elaborati con una freschezza di modellato che rende la perfezione anatomica nell’immediatezza del gesto. Spesso l’armonioso articolarsi delle masse si contrappone alle forti tensioni delle pose dei corpi, creando un lirico equilibrio. Le irregolarità delle superfici, segnate dalle morbide tracce delle dita, lasciano intuire il piacere di plasmare l’argilla. L’elaborazione plastica diviene ricerca dell’origine della forma che sempre più spesso si libera dalla definizione realistica per lasciare spazio all’abbozzo della figura e alla sintesi plastica. Il processo del modellare permette quindi di dare forma all’informe e spinge l’artista a osservare la realtà con uno sguardo nuovo, tanto da vedere nascere il movimento di una figura anche dalle irregolarità di un sasso.



Roberta Gubitosi



Relais Monaco Country Hotel & Spa

Via Postumia, 63

Ponzano Veneto - Treviso,

https://www.relaismonaco.it

