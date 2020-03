Giappone, due chiacchiere online con Laura Imai Messina

Quest'anno avevamo iniziato una serie di incontri per i nostri soci, assieme a nipponisti di tutta Italia. L'attuale situazione non ci permette di continuare a tenere gli incontri fisici, ma possiamo spostarci online. Ecco quindi che ne approfittiamo e iniziamo questo nuovo ciclo assieme ad un'autrice che molti di voi conoscono e amano grazie alla sua pagina Giappone Mon Amour: Laura Imai Messina. Laura, gentilissima come sempre, sarà nostra ospite dal vivo dal Giappone, giovedì 2 aprile alle 10.00, per fare due chiacchiere online, parlare di lei e rispondere alle vostre domande. Un incontro informale, per approfondire la conoscenza dei suoi libri, delle sue passione, della sua visione del Giappone.



Chi è Laura Imai Messina?



Laura Imai Messina é nata a Roma e si é laureata in Lettere all’Università la Sapienza. Si è trasferita a Tokyo a ventitré anni per perfezionare la lingua e da allora abita stabilmente in Giappone. Ha ottenuto un dottorato di primo livello in Culture Comparate presso l’International Christian University con una tesi sulla scrittrice giapponese Ogawa Yōko e ha conseguito presso la Tokyo University of Foreign Studies un PhD con una tesi comparativa sul tema della materialità nella letteratura giapponese ed europea. Attualmente é docente a contratto di lingua italiana in alcune delle più prestigiose università della capitale. Nel marzo 2011 ha fondato il blog “Giappone Mon Amour” e la relativa pagina facebook divenuti, nel tempo, punto di riferimento per gli appassionati del Sol Levante e finestra sulla vita quotidiana nella metropoli giapponese. La pagina ha ad oggi più di 100.000 iscritti. Appassionata della cultura sia alta che “bassa” del Sol Levante, consuma il suo tempo a scrivere romanzi nei caffè di Tokyo e sui treni delle tante linee che attraversano la capitale. Vive tra Kamakura e Tokyo insieme a suo marito Ryōsuke, ai figli Sōsuke ed Emilio, e alla cagnolina Gigia.



Il suo primo romanzo, Tokyo Orizzontale, è uscito per Piemme a febbraio 2014 e ha avuto un ottimo successo. Il nuovo romanzo, Non oso dire la gioia, è uscito a febbraio 2018 sempre per Piemme. Per Vallardi, a fine ottobre 2018 è uscito il bestseller WA. La via giapponese all’armonia, una vera e propria bibbia per i nippofili, in corso di pubblicazione in Spagna e Germania. A gennaio 2020, insieme alla ristampa del suo primo romanzo, è uscito Quel che affidiamo al vento, già in corso di pubblicazione in oltre 20 paesi e subito in vetta alle classifiche di vendita. A giugno è prevista la pubblicazione per Einaudi di Tokyo, tutto l’anno, passeggiate letterarie per Tokyo, impreziosite dalle tavole del Maestro Igort. I suoi libri (in formato cartaceo, audio e ebook) sono disponibili su Amazon.



Come si partecipa agli incontri online di Ikiya?



Questi incontri si terranno in una live privata su YouTube, il cui link verrà inviato a tutti i nostri patrons (Hanami, Matsuri, Momiji e Shogatsu) e ai soci ordinari Nipponbashi 2020. Diventate patrons su https://www.patreon.com/ikiya per poterci sostenere e partecipare a tutti gli incontri!

