Carnevale del Mazariol a Giavera del Montello

E’ già cominciato il conto alla rovescia per l’attesissimo appuntamento del Carnevale del Mazariol organizzato dalla Pro loco di Giavera del Montello che si svolgerà domenica 17 Febbraio alle 14:30. Quest’anno la kermess avrà grandissimi interpreti tant’è che saranno dieci in totale le compagini carnevalesche pronte a darsi battaglia a suon di spettacolo lungo il centro cittadino del Comune di Giavera.

Oltre il comitato Colombere di Cusignana, gruppo di casa, la parata dei giganti di carta avrà ospiti illustri, come gli Amici di ponte Crepaldo con la “La regina dei Ghiacci”, il Gruppo dell’Allegria di Maserada con “Non vedo l'ora”, il Comitato carnevale Selva, con “La magia della Giunga”, gli “Amici di Quarto d’Altino” con ” Le dame del Casanova ”, l’associazione Carnevale.. che passione con “ E se fosse tempo perso? ” di Rossano Veneto, gli Amici dell'Osteria n° 1000 con “Lasciatevi Incantare ” , da San Stino di Livenza arriva “ Ti prendo e ti porto Via” dei SimpaBersaglieri, e poi ancora “Il suono della rinascita" degli “Amici di Via Colombo” di Jesolo, L'allegra comitiva di Bidasio con Blu, Gioel e la Samba. Anche in questa edizione sarà presente una giuria di prim’ordine infatti il Consiglio Comunale dei Ragazzi decreterà il vincitore di questa strabiliante edizione. La manifestazione è inserita all’interno del circuito dei Carnevali di Marca e sarà presentata dalla mirabolante voce di Claudia Vigato.

Le sorprese per questa edizione non sono finite, la parata sarà anticipata dalla sfilata della banda musicale "Ferdinando Sebastiani” e le piazze saranno animate da balli di gruppo, ci saranno i food truck… e una misteriosa presenza. Il Presidente della Pro Loco Simone Girardi, è certo che sarà un’edizione da ricordarsi negli annali, durante quest’inizio d’anno sono state visionate le allegorie ed impressionati saranno le dimensioni, i movimenti dei carri e il gran numero dei figuranti presenti; auspichiamo una grande partecipazione della cittadinanza di casa e delle località limitrofe certi che ci siano tutti gli ingredienti per attestare il Carnevale del Mazariol tra le sfilate più attese della stagione Carnevalesca Trevigiana.