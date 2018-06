Giaverando - Camminando con gusto

GIAVERANDO Un nuovo modo di scoprire e conoscere i luoghi dell’enogastronomia di Giavera del montello, attraversando viottoli, vigneti e prati in cerca di piccoli scorci dai quali sbriciare l’incantevole natura. Un percorso enogastronomico andando a far visita ai ristoratori locali dove assaporare finger food sfiziosi dove tradizione e maestria si fondono per donarvi un gustoso ricordo di questa splendida giornata .



9:00 Partenza presso il Parco di villa Wassermann con consegna della piantina e registrazione.

12:30 Possibilità di pranzare presso il punto di arrivo!