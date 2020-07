Gio Gasdia & Slow Emotion in concerto

Sabato 11 luglio h. 21. Unico concerto in provincia di Treviso della band di Ravenna "Giovanna Gasdia & Slow eMotion" nel Giardino dell'Osteria in Curva a San Vendemiano. Formazione: Gio Gasdia voce, chitarra ritmica, ukelele - Federico Calestani voce, armonica, percussioni - Chiara Rotondi basso - Enrico Dosi chitarra elettrica, piano. Il progetto della Band nasce e si sviluppa attorno ai brani in italiano della cantautrice Gio Gasdia: i suoi testi poetici e le atmosfere calde rimandano alla musica acustica e al folk anglo-americano, sue grandi passioni. Gli arrangiamenti si arricchiscono di sonorità ispirate al rock, alla psichedelia ed alla black music, tutte ben presenti nel back-ground dei singoli musicisti. Il repertorio live comprende anche cover di brani che vanno dall'indie-rock internazionale alle formazioni underground, con una predilezione per i cantautori italiani della scena alternativa. Ingresso libero.