Gioca l'arte - Laboratori espressivi per bambini

Laboratori espressivi per avvicinare i bambini all'arte, scoprire i suoi linguaggi, stimolarli ad avere un atteggiamento creativo rispetto ai materiali e all'uso del colore, promuovere il senso estetico attraverso l'osservazione, la riproduzione e la trasformazione. 4 INCONTRI per bambini dai 5 ai 10 anni SABATO 4 E 18 MARZO 2017, con orario 16 / 18 VENERDI 31 MARZO E 7 APRILE 2017 con orario 16 / 18 con materiali forniti e merenda Al termine del percorso verrà organizzata una mostra con esposizione delle opere. Per informazioni e prenotazioni 347 4358520 - 336 656997