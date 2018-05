I giochi senza barriere di Happy Hand al Conè, un weekend di aggregazione e inclusione della disabilità

Riflettori puntati su abilità e disabilità questo fine settimana al centro commerciale Conè di Conegliano, con gli sport olimpici proposti insieme a quelli paralimpici con molteplici occasioni di compenetrazione tra le discipline. Nel weekend, tra sabato 5 e domenica 6 maggio 2018, infatti, protagonisti saranno i giochi senza barriere di Happy Hand, il festival itinerante dello sport e dell’inclusione sociale inserito dal comitato regionale del Coni nel programma ufficiale della Giornata Nazionale dello Sport. Aggregazione e condivisione, queste le parole chiave della manifestazione che si propongono di cambiare il nostro mondo, le sensibilità sul tema delle disabilità e di offrire motivazioni a chi fisicamente parte svantaggiato.

Un'occasione univa per divertirsi al Conè e aprire un confronto tra diverse abilità su terreni comuni dello sport e dell'arte, promossa dal centro commerciale in collaborazione con federazione italiana per il superamento dell'handicap Fish Onlus e con l'unione italiana per la lotta alla distrofia muscolare Uildm Venezia Onlus. Si comincia la mattina di sabato 5 maggio 2018 alle ore 10.30 con le dimostrazioni di calcio balilla e tennis da tavolo con gli atleti paralimpici, per poi lasciare spazio nel pomeriggio dalle ore 14 alle dimostrazioni di kickboxing con l'associazione italiana persone down, di freccette con la Federazione italiana gioco freccette del Veneto e di powerchair hockey con i Black Lions.

Domenica 6 maggio 2018, quindi, dalle ore 10.30 spazio alla dimostrazione di salsa con l'Aipd, seguita nel pomeriggio alle 13.30 dalla dimostrazione di danza integrata dell'associazione sportiva In.da.co che promuove la cultura dell'integrazione. I balli saranno dimostrati in gruppo e in coppia, in carrozzina, in piedi, con deambulatore e da seduti. Le dimostrazioni saranno guidate da Donata Rodi, maestra di danza paraolimpica della Federazione italiana danza sportiva, supportata dagli istruttori Mario Montalbano e Michele Piattella.