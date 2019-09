“Giochi senza tempo” al Parco Archeologico del Livelet

Un viaggio ludico che unisce passato e presente a “Giochi senza tempo”, l’evento speciale che si terrà domenica 29 settembre al Parco Archeologico Didattico del Livelet a Revine Lago. Un intero pomeriggio, dalle 14 alle 18, per divertirsi con semplicità e sperimentare il valore dei giochi dei nostri nonni, immersi nella natura, insieme agli operatori del Museo Etnografico della Provincia di Belluno e del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. L’iniziativa si colloca nell’ambito delle attività e dei laboratori in programma durante le aperture domenicali del Parco per i mesi di settembre e ottobre 2019.

Domenica 29 settembre quindi, secondo appuntamento con il ricco programma autunnale di attività ludiche e formative proposte dal Parco Archeologico Didattico del Livelet di Revine Lago. Dalle ore 14 alle 18 si terrà “Giochi senza tempo”, un pomeriggio divertente tra natura e storia, dedicato alla riscoperta dei vecchi giochi di una volta, insieme agli operatori del Museo Etnografico della Provincia di Belluno e del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. In programma nella stessa giornata, dalle ore 10, anche le visite guidate alle palafitte con gli esperti del Parco, mentre, come di consueto, l’area attrezzata per picnic e barbecue sarà fruibile su prenotazione per quanti volessero pranzare nella splendida cornice della vallata. Il programma di tutti gli eventi è disponibile e costantemente aggiornato sul sito www.parcolivelet.it o sulla pagina Facebook “Parco Archeologico Didattico del Livelet”. Per info e prenotazioni si può contattare la segreteria: Ufficio IAT Conegliano, dal Martedì al Venerdì, dalle 9.30 alle 12.30, tel. 0438 21230, e-mail: segreteria@parcolivelet.it. Nei giorni di apertura del Parco (domenica e festivi) si può contattare il numero 329 2605713.