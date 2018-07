Gioie Musicali ad Asolo: ecco il concerto della masterclass di violino di Madeleine Carruzzo

Hanno avuto la possibilità di approfondire per cinque giorni la loro tecnica violinistica e la loro interpretazione di alcune opere con una delle violiniste più apprezzate d’Europa. E a conclusione di questa preziosa esperienza, giovedì 26 luglio alle 18,30, proporranno un concerto al Teatro Eleonora Duse di Asolo (ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti).

Sono i giovani allievi della Masterclass di violino e musica da camera tenuta dalla violinista svizzera Madeleine Carruzzo, la prima donna entrata stabilmente nei Berliner Philarmoniker, orchestra di cui è membro dal 1982. Una musicista dall’esperienza straordinaria, quindi, che ha tenuto lezioni frontali per i singoli e per i gruppi da camera sia per allievi sia per uditori nell’ambito di Gioie Musicali, XIV Edizione del Festival ideato e diretto da Elisabetta Maschio che sta animando Asolo di centinaia di giovani musicisti e di tanti concerti.

Ma anche di iniziative singolari, come la liuteria inaugurata martedì pomeriggio proprio accanto al Municipio: il liutaio scozzese Richard Alexander - che da trent’anni vive e lavora a Fonte Alto dove ha una bottega meta degli strumentisti più esigenti – è, infatti, a disposizione dei giovani musicisti di Gioie Musicali per illustrare il suo mestiere e le peculiarità degli strumenti artigianali, gli “arnesi da lavoro” e i legni più pregiati da cui nascono strumenti capaci di “cantare”: un piccolo mondo di arte e artigianato, di sensibilità e bellezza che ha preso forma per Gioie Musicali nel cuore del borgo asolano.

Fino a sabato 28 luglio, inoltre, si svolge anche il Laboratorio di creatività musicale e improvvisazione, rivolto a ragazzi ed adulti e aperto a tutti gli strumenti dell’orchestra oltre che al basso, alla chitarra, alla batteria, alla fisarmonica, alla voce. I musicisti si stanno impegnando nel lavoro individuale e, soprattutto, di assieme, per la realizzazione dello spettacolo di sabato 28 luglio, con brani proposti dai docenti e dagli allievi stessi, e con arrangiamenti costruiti assieme nel corso del laboratorio. La matrice dei brani oggetto di studio è, quindi, eterogenea: oltre a generi popolari come klezmer e tango, si sta lavorando anche su blues, R&B, Soul, o su ogni tipo di proposta di musica originale., nel segno della gioia di fare musica.

