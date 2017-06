Giorgio Barbarotta live venerdì 9 giugno alla Vecchia Dogana di Cessalto

CESSALTO Venerdì 9 giugno Giorgio Barbarotta sarà in concerto alla Vecchia Dogana a Cessalto (TV). Info prenotazione tavoli al 320 535 9014 con inizio concerto alle 21:30 circa. Il cantautore trevigiano sarà accompagnato da Angelo Michieletto chitarra, Andrea De Marchi batteria, Nicola Vanin basso. Barbarotta proporrà il proprio ventennale repertorio, a partire dai brani dell'ultimo album, L'Arcipelago. Giorgio Barbarotta, artista indipendente, ha attraversato la musica italiana del NordEst dal rock degli anni novanta in poi, sperimentando, ricercando sonorità diverse, attingendo a piene mani dalla borsa della creazione musicale. Intensa da sempre l’attività live con oltre 600 date all’attivo, tra cui tour in Italia e all'estero (Cina, Balcani, Austria). Ha pubblicato a suo nome negli ultimi 12 anni 6 album di canzoni inedite e 2 libri di poesie e racconti. Numerosi i video e le musiche da documentario. Ha prodotto e collaborato con numerosi artisti.