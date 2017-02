Giorgio Barbarotta live all’Albera Di Zeus

Continuano i concerti in provincia per Giorgio Barbarotta: prossimo appuntamento live venerdì 17 febbraio all’Albera Di Zeus a Preganziol ore 21:30 circa. Il cantautore trevigiano ha da poco pubblicato il video di “Nelle tue mani”, singolo tratto dall’album “L’arcipelago” (GB Produzioni 2016), cd in distribuzione dallo scorso dicembre, prodotto dallo stesso cantautore in collaborazione con Angelo Michieletto, chitarrista, e Andrea De Marchi del Virtual Studio Recording&Live di Treviso. Il videoclip di “Nelle tue mani” vede la regia di Dimitri Feltrin (Sandalo Produzioni) ed è in rotazione su YouTube e nel web. “Con questo videoclip” - afferma Feltrin, giornalista professionista e videomaker - “molto diverso dai precedenti realizzati per l'amico Giorgio Barbarotta, ho voluto raccontare la gamma delle emozioni che la vita ci regala attraverso il rapporto che si instaura, di volta in volta, tra le mani (protagoniste del brano) e il volto del cantautore. Ne esce un ritratto genuino e fedele dell'interprete, capace di raccontare con lieve delicatezza le sfumature emotive dell'esistenza, un Giorgio Barbarotta, scanzonato e autoironico, ma anche serio e riflessivo. Un Barbarotta fortemente empatico, proprio com’è dal vero".