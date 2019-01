Giornata della Memoria 2019: "Gli Internati Militari Italiani. La resistenza non armata"

In occasione della Giornata della Memoria, istituita per ricordare tutte le vittime dell'Olocausto, il comune di Susegana organizza l'incontro dal titolo "Gli I.M.I. - Gli Internati Militari Italiani. La resistenza non armata", venerdì 25 gennaio p.v. alle ore 20.45 presso la sala consiliare del Municipio. Relatore sarà il prof. Gastone Gal vicepresidente dell'A.N.E.I. (Associazione Nazionale Ex Internati), associazione che è stata costituita dai sopravvissuti reduci militari internati nei Lager nazisti e che gestice a Padova il Museo Nazionale dell'Internamento, fondato affinchè le giovani generazioni possano avvalersi di prove documentali sulla sorte degli italiani (internati militari, deportati politici e razziali) reclusi nei Lager nazisti.