Giornata della Memoria: "La notte" a Nervesa della Battaglia con Giovanni Betto e Paolo Perin

Dall`omonimo libro di Elie Wiesel Parole e musica per ricordare, per ricordarsi voce narrante: GIOVANNI BETTO armonica, chitarra e percussioni: PAOLO PERIN IL LIBRO "La notte" è ormai un testo di riferimento nella letteratura che narra la tragedia dell`Olocausto, una testimonianza lucida degli orrori perpetrati agli ebrei (e non solo) durante la seconda guerra mondiale. Un libro per non dimenticare, per non dimenticarci. L`AUTORE Elie Wiesel, nato nel 1928 a Sighet, in Transilvania, venne deportato quindicenne ad Auschwitz e Buchenwald, insieme ai genitori e alla sorellina di 7 anni. Separato subito dalla madre e dalla sorellina, è miracolosamente riuscito a sopravvivere ai campi di concentramento, dopo aver assistito alla lenta e crudele agonia del padre. Dopo la guerra ha fatto per alcuni anni il giornalista in Francia e poi si è trasferito negli Stati Uniti, affermandosi come scrittore di fama mondiale. Nel 1986 ha ricevuto il Nobel per la pace. Il 27 gennaio 2010 è stato ospite del Parlamento italiano, dove ha tenuto, di fronte ai parlamentari riuniti in seduta comune, il discorso per la Giornata della Memoria 2010. - http://www.youtube.com/watch?v=i1WrcZ6ei SPETTACOLO alle ore 16:00 presso sala del Consiglio del Comune di Nervesa della Battaglia INFO: - Biblioteca di Nervesa della Battaglia: 0422-773360 biblioteca@comune.nervesa.tv.it Distribuzione dello spettacolo: Luisa Trevisi trevisi.luisa@gmail.com 347/8217393