Giornata della Memoria: "La notte" a Orsago

GIORNATA DELLA MEMORIA 2017 "LA NOTTE", dall'omonimo libro di Elie Wiesel Parole e musica per ricordare, per ricordarsi voce narrante: GIOVANNI BETTO armonica, chitarra e percussioni: PAOLO PERIN IL LIBRO "La notte" è ormai un testo di riferimento nella letteratura che narra la tragedia dell'Olocausto, una testimonianza lucida degli orrori perpetrati agli ebrei (e non solo) durante la seconda guerra mondiale. Un libro per non dimenticare, per non dimenticarci. L'AUTORE Elie Wiesel, nato nel 1928 a Sighet, in Transilvania, venne deportato quindicenne ad Auschwitz e Buchenwald, insieme ai genitori e alla sorellina di 7 anni. Separato subito dalla madre e dalla sorellina, è miracolosamente riuscito a sopravvivere ai campi di concentramento, dopo aver assistito alla lenta e crudele agonia del padre. Dopo la guerra ha fatto per alcuni anni il giornalista in Francia e poi si è trasferito negli Stati Uniti, affermandosi come scrittore di fama mondiale. Nel 1986 ha ricevuto il Nobel per la pace. Il 27 gennaio 2010 è stato ospite del Parlamento italiano, dove ha tenuto, di fronte ai parlamentari riuniti in seduta comune, il discorso per la Giornata della Memoria 2010. - http://www.youtube.com/watch?v=i1WrcZ6ei_o INFO: - Biblioteca di Orsago: 0438 993526, biblioteca@comune.orsago.tv.it Distribuzione dello spettacolo: Luisa Trevisi trevisi.luisa@gmail.com 347/8217393