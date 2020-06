Giornata all'aperto di disegno & pittura "Solstizio d'estate"

Tema: – “SCORCI DI PAESAGGI VENETI”



Programma – 21/06/2020

Nozioni pratiche di prospettiva e teoria delle luci/ombre per fare copia dal vero di paesaggi, o studi derivati, con tecniche grafiche e pittoriche: matita, carboncino, pastelli, pittura ad olio ed acrilica.



INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:

Coordinatore: Umberto Crosato - cell. +39 348 5769522

e-mail: u.crosato80@gmail.com

IL PUNTO D'INCONTRO E' LA SEDE DI “OFFICINARTE999”

(Via Tagliamento 9 – 31048 San Biagio di Callalta)

LA GIORNATA DI PITTURA SI SVILUPPERA' IL GIORNO 21/06/2020 DALLE ORE 14:00 ISCRIZIONE, ALLE ORE 18:00.

IN CASO DI MALTEMPO SARA' POSTICIPATO IL GIORNO 28/06/2020

OGNI COMPONENTE DEVE UN CONTRIBUTO SPESE PARI A 10 EURO, PER SOSTENERE I COSTI DEL WORKSHOP.

I MATERIALI NECESSARI NON, SARANNO FORNITI DALL'ORGANIZZAZIONE. DISPONIBILITA' DI N°5 CAVALLETTI.

POSTI LIMITATI. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO VENERDI' 19 GIUGNO.