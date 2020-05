Giornata della famiglia 2020: il video per bambini con "I cuccioli" degli Alcuni

Il Cagnolino Portatile racconta ai suoi amici una avvincente storia sulle goccioline d'acqua e il ciclo dell'acqua: guarda il video per bambini per la Giornata della Famiglia con Portatile dei Mini Cuccioli. L'episodio che racconta la storia di una famiglia speciale viene presentato per la Giornata internazionale della famiglia: un video per bambini che celebra la famiglia. Quest’anno la festa della famiglia ha un valore più forte a causa della pandemia in corso. La giornata internazionale della Famiglia (15 maggio) è stata istituita nel 1994 dalle Nazioni Unite. Guarda il video sul sito www.minicuccioli.it



L'episodio è estratto da H2ooooo - serie cartoon sviluppata insieme alla Rai e all'ufficio UNESCO di Venezia per sensibilizzare i bambini alle tematiche relative all'ambiente e all'acqua. Scopriamo con i Cuccioli cosa succede al nostro pianeta e l'importanza dell'acqua. I Mini Cuccioli sono in onda tutti i giorni su Rai Yoyo.