A Treviso la Giornata nazionale del folklore e delle tradizioni popolari

Sabato 26 ottobre si festeggia in tutta Italia la "Giornata nazionale del folklore e delle tradizioni popolari". In tale ricorrenza le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con gli enti ed organismi interessati, promuovono l'attenzione e l'informazione sul tema del folklore e delle tradizioni popolari, nell'ambito delle rispettive competenze e attraverso idonee iniziative di comunicazione e sensibilizzazione.

La Provincia di Treviso, attraverso il Museo Etnografico Provinciale ed in collaborazione con il Gruppo Folcloristico Trevigiano, organizza un convegno nella sala polifunzionale delle Case Piavone, il 26 ottobre alle ore 17, al quale parteciperanno relatori competenti e appassionati del mondo della tradizione popolare. Tra questi: Gianluigi Secco, etnomusicologo, tratterà “L’attualità misconosciuta della tradizione popolare”; Daniele Marcuglia, esperto in storia veneta, tratterà “La reinvenzione odierna del folclore” e Roberto Tombesi, fondatore del Gruppo “Calicanto”, tratterà “Il patrimonio degli strumenti musicali di tradizione popolare” con dimostrazione pratica. A seguire, verrà aperta al pubblico la mostra fotografica “Il posto della memoria” realizzata dall'associazione Volontarinsieme – CSV Treviso in collaborazione con l'Ulss e l'associazione Natale Mazzolà di Treviso. La mostra racconta tramite scatti fotografici e le testimonianze degli anziani i cambiamenti vissuti dal nostro territorio nell'arco degli anni. Tutti gli eventi saranno a ingresso libero.

