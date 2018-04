Giornata medievale al Castello di Conegliano

Rievocazione storica al Castello di Conegliano: mercato storico, tamburi, cavalieri ed illustri personaggi vi aspettano per scoprire la storia di Conegliano del XIV sec.



Per l’occasione si terrà nel giardino del castello un mercato storico e l’accampamento militare si animerà con duelli e tenzoni tra cavalieri, musici e giullari. Tutta la giornata sarà scandita dal suono dei tamburi medievali che sottolineeranno tutti i momenti più importanti. Ci saranno spettacoli e rievocazioni storiche dalle 11 alle 18. Visite guidate gratuite al Museo Civico del Castello di Conegliano: dalle ore 11.00 ad ogni ora saròà possibile entrare gratuitamente nel museo accompagnati da una guida turistica al castello per poter scoprire la storia e le bellezze della nostra città. Alle ore 15 e 17 si terrà presso la chiesetta di S. Orsola uno spettacolo di burattini per i nostri piccoli ospiti.



Il ristorante al Castello proporrà un menù a tema medievale e non solo…



Passeggiata nella Storia: tour di Conegliano, menu medievale al Ristorante e visita guidata del Museo Civico del Castello.



Non potete mancare!



https://www.ristorantealcastello.it/events/giornata-medioevale-conegliano/

