"Laviamo le mani con cilindro dei mini Cuccioli"

Ti sei lavato le mani? Una domanda che tutte le mamme fanno ai loro bambini. Oggi è la Giornata Mondiale dell’Igiene delle Mani 2020, i Mini Cuccioli propongono una divertente canzone per celebrarla in un video per bambini. Cilindro in compagnia di Senza Nome dei Mini Cuccioli invitano i bambini a lavarsi correttamente le mani, guarda il video sul sito www.minicuccioli.it



L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ogni anno promuove, il 5 maggio, la Giornata Mondiale per il lavaggio delle mani per ricordare l’importanza di questo gesto semplice, ma essenziale per la prevenzione delle infezioni trasmissibili. Una giornata che in questo tempo di Covid19 diventa importantissima e di grande attualità come ricorda l’ente: "Il lavaggio delle mani è una delle azioni più efficaci che è possibile intraprendere per ridurre la diffusione di agenti patogeni e prevenire le infezioni, incluso il COVID19".



Fondamentale prendere fin da piccoli l'abitudine di lavarsi le mani con acqua e sapone prima di mangiare o dopo aver usato la toilette. Un gesto che potrebbe sembrare scontato ma che così non è in molti paesi del mondo, dove malattie contagiose come diarrea e infezioni respiratorie continuano a uccidere, soprattutto i bambini. Lavarsi le mani con il sapone sia un modo efficace, semplice e poco costoso per prevenire le malattie. Mini Cuccioli è una produzione Gruppo Alcuni in onda tutti i giorni su Rai Yoyo.