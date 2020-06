"Giornata mondiale degli oceani": ecco il video con i mini cuccioli e la delfina blue

I Mini Cuccioli celebrano la Giornata Mondiale degli Oceani, 8 giugno 2020, in compagnia di Blue la delfina che ha trovato casa nel casco della campionessa di sci Federica Brignone. Due video per bambini, che vogliono spiegare l’importanza della salvaguardia del mare e degli oceani, sono stati pubblicati per questa giornata speciale sul sito minicuccioli.it. In avventura al mare. I Mini Cuccioli sono invitati a seguirla dalla delfina, per aiutarla a liberare un piccolo delfino imprigionato dalla plastica che invade le acque del mare.



Poi c’è tempo per una fiaba della buonanotte dove i nostri piccoli eroi sono protagonisti di una storia che riguarda la tutela del mare e una strana gara di sci contro il “mostro delle plastica”. La fiaba è stata a letta dalla campionessa di sci Federica Brignone per un progetto benefico nei giorni del #Iorestoacasa.



L’8 giugno si festeggia la Giornata mondiale degli oceani. A proporne la nascita è stato il governo canadese nel 1992, al Summit della Terra tenutosi quell’anno a Rio de Janeiro, e dal 2008 la ricorrenza è riconosciuta anche dalle Nazioni Unite (Onu). L’obiettivo della Giornata è ricordarci di quanto siano preziosi e indispensabili gli oceani, sono gli oceani a fare da collante tra le nazioni e i popoli della Terra, ma stanno soffocando perché li consideriamo la soffitta dove accantonare tutto quello che non ci serve più. Ogni anno produciamo più di 300 milioni di tonnellate di plastica: di queste, almeno 8 milioni finiscono in mare. Se non cambieremo stile di vita, nel 2050 ci sarà più plastica che pesci.



Mini Cuccioli è la serie di Sergio Manfio e Francesco Manfio per Gruppo Alcuni in onda tutti i giorni su Rai Yoyo.