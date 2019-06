Giornata mondiale dello yoga a Treviso

Venerdì 21 giugno a Treviso si potrà vivere un’esperienza globale di yoga. Dakshinayana: il solstizio, la porta che si apre verso la seconda metà dell’anno; particolarmente favorevole per definire le proprie intenzioni, piantare i semi del cambiamento e purificare il corpo. Tre differenti stili di yoga, dal più leggero al più intenso con una meditazione collettiva per dare il benvenuto all’estate.

In tutto il mondo in questo giorno, proclamato nel 2015 Giornata Mondiale dello Yoga, si tengono lezioni yoga di massa. Oltre 37mila persone si sono riunite lo scorso anno a Nuova Delhi, in India, per praticare assieme, e moltissime sono le altre città che hanno aderito alla prima celebrazione e continueranno a farlo, in più di 170 paesi inclusi Usa, Canada, Cina. Anche quest’anno Treviso si unisce per celebrare la Giornata Mondiale dello Yoga e ti invita a partecipare per dare il tuo contributo nel creare questa grande onda di consapevolezza che farà vibrare tutto il pianeta. L’evento, organizzato dall’associazione si terrà in uno degli angoli più belli della città, Piazza dell’Università al Quartiere Latino, (riconosciuta dalle persone come la piazza dello yogaday) è gratuito e aperto a tutti, anche a chi non ha mai praticato una lezione di yoga.

Il programma

18 - Arrivo in piazza, sistemazione dei tappetini, relax.

18.10 - Yoga Dinamico - Vinyasa Flow - Silvina Dream Studio

19.10 - Asthanga Yoga "HIC ET NUNC - Focalizzati sul presente per aprire le porte alla dimensione dell'Essere con lo Yoga del respiro" Karuna Yoga Shala

20.10 - Hatha Yoga - "Collegarsi all'energia del Sole per ricaricare il nostro Sole interiore" Centro Culturale Estrada

21 - Meditazione Kiirtan - Ananda Marga Center

Cosa Portare

Si consigliano abiti comodi, il proprio tappetino e cuscino/mattoncino da meditazione.

Per ulteriori informazioni contatta l’organizzazione: segreteria@yogadaytv.it

Parcheggi

A Treviso, quel venerdì, ci sarà anche l‘evento “Corri Treviso” e la mobilità verrà modificata. Sarà possibile parcheggiare (gratuitamente) allo Stadio e poi raggiungere a piedi (10 minuti circa) piazza Università, oppure più comodo al Parcheggio Dal Negro (a pagamento, 1 euro l’ora fino ad un massimo di 5 euro) in via Vernier, a 5 minuti a piedi da piazza Università. Il prossimo 8 settembre si terrà invece la sesta edizione del Treviso YogaDay sempre presso il Quartiere Latino a Treviso