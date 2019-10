Giornate Fai d'autunno a Follina

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Il gruppo FAI giovani di Treviso per le Giornate Fai d'autunno aprirà due luoghi d'importanza storica e culturale a Follina. SABATO 12 E DOMENICA 13 OTTOBRE Luoghi aperti: - ABBAZIA CISTERCENSE DI SANTA MARIA Visite guidate a cura dei volontari FAI giovani Treviso ed esperti del luogo. Sabato dalle 14 alle 18* Domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.30* -LANIFICIO PAOLETTI Visite guidate a cura dei volontari FAI giovani Treviso ed esperti del luogo. Sabato dalle 14 alle 18* Domenica dalle 14 alle 18.30* ❗️❗️ DOMENICA MATTINA visite speciali al lanificio riservate agli iscritti FAI** con macchinari in funzione orari visite: 10, 10.30, 11, 11.30 - contributo di partecipazione € 5 Solo su prenotazione a treviso@faigiovani.fondoambiente.it ❗️❗️ A seguire rinfresco offerto da Defor Italiana Snc Contributo di partecipazione a partire da € 3 *partenza ultima visita 30 minuti prima della chiusura **possibilità di iscriversi al FAI in loco Queste giornate, organizzate a livello nazionale dal FAI, hanno lo scopo di far conoscere il FAI ed il lavoro che svolge sul territorio per conservare i beni italiani, di sua appartenenza e non, e di raccogliere fondi. Tutti gli eventi sono organizzati dai volontari dei gruppi giovani (18-35 anni) ed il ricavato verrà investito per il restauro, la manutenzione, la gestione e la valorizzazione di beni culturali.

