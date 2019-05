Festival dell'Invenzione: a Treviso il fotografo Giovanni Gastel

Giovanni Gastel, nipote del grande regista Luchino Visconti, cresce in un contesto permeato d’arte e di grandi personaggi della scena internazionale. Nel 2002, nell’ambito della manifestazione La Kore Oscar della Moda, riceve l’Oscar per la fotografia.

Molte le gallerie d’arte da lui allestite: Milano, Venezia, New York, Parigi e i libri pubblicati anche di poesia, l’altra passione dell’artista, che continua tuttora a lavorare nel suo studio milanese. Gastel è membro permanente del Museo Polaroid di Chicago e dal 2013 è Presidente dell’associazione fotografi professionisti. Giovedì 23 maggio a Palazzo Giacomelli di Treviso sarà protagonista dell'incontro con Massimiliano Finazzer Flory curatore del festival sul tema “L’invenzione e comunicazione”. La fotografia sarà dunque al centro per parlare, raccontare e scoprire il rapporto tra bellezza e mistero. Apriranno l’evento alcune domande “provocatorie”: se Gastel dovesse realizzare i ritratti fotografici della Gioconda oppure della dama con l’ermellino come si rapporterebbe con Leonardo?

A conclusione della serata il pubblico potrà eccezionalmente ritirare degli ulteriori biglietti omaggio (sono altri 100 nuovi biglietti gratuiti) per il film “Essere Leonardo” diretto e interpretato da Massimiliano Finazzer Flory in sala al Cinema Corso dal 24 maggio. Un film unico nel suo genere pluripremiato negli Stati Uniti e co-prodotto con Rai Cinema e premiato negli USA come Winner Best Indie Filmmaker – New York Film Awards 2019; Winner Best Actor - Actors Awards Los Angeles January 2019; Winner Honorable Mention: Narrative Film - Los Angeles Film Awards 2019; Winner Best Narrative Feature - Festigious International Film Festival 2019 Los Angeles. Selezionato al: Accolade Global Film Competition, al Miami Independent Film Festival e al Lift-Off Global Network Tokyo 2019. Un film dove set e opere d’arte sono tutti autentici dalla casa natale di Leonardo a Vinci fino allo Château Royal d'Amboise e la dimora dove Leonardo è scomparso a Clos-Lucé.