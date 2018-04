Girls On Film: live al Mattorosso per una cover rock '80s

Girls on Film è una band con un dichiarato amore per gli anni ’80, anzi, per il british rock anni ’80 che ha invaso l’Italia di allora e che ha dato l’imprinting ai suoi componenti. Come dire, suonare e fare un salto nel passato. L’idea nasce un anno e mezzo fa e, dopo un cambio di formazione, giunge alla line up attuale: Monica Donzella alle tastiere e al basso, Francesca Gottardi alla chitarra elettrica, Sara Righetto alla voce, Nicola Gomirato al basso e alla chitarra elettrica e Michele Perocco alla batteria. Tutti musicisti provenienti da diversi ambiti ed esperienze musicali, molto diversi tra loro, dal rock al jazz, uniti sotto l’idea di una rivisitazione di un repertorio che ripercorre classici con qualche incursione dark e new wave, insomma, rock sì, ma con stile!