Giro d'Italia a Nervesa: ecco l'ultimo evento collaterale in piazza

Il Giro d’Italia 2018 è entrato nel vivo con le prime tre tappe in terra israeliana, iniziando poi a risalire la Penisola. Sabato 12 maggio in Piazza La Piave a Nervesa della Battaglia si svolgerà l’ultimo evento collaterale organizzato dall'Amministrazione Comunale e dal Comitato Locale di Tappa, prima del grande arrivo del Giro d'Italia in programma venerdì 18 maggio.



Dalle ore 19:30, incontro aperitivo con gli scrittori Gino Cervi e Marco Ballestracci sul tema “Ciclismo nella Grande Guerra”. A seguire, dalle ore 21:00, opening act con il Cantabarista OneManPier, pseudonimo di Pierpaolo Menegazzo (cantautore e pittore di Cittadella). Concluderà la serata, il concerto-omaggio di Sasha Torrisi per il ventennale della scomparsa di Lucio Battisti (1998-2018). Sasha Torrisi è anche un affermato pittore Pop Art, dal taglio vintage-glamour. Dal 29 settembre al 14 ottobre 2018 Nervesa della Battaglia ospiterà la mostra “POP ART EXHIBITION” dove Sasha Torrisi esporrà le sue opere pittoriche.



Durante la serata verranno inoltre allestiti stands enogastronomici in Piazza La Piave. In caso di maltempo, la manifestazione si terrà presso la Palestra Comunale in Via Bombardieri Re. Ingresso libero.

