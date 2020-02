Giù in cantina: un nuovo corso dedicato agli amanti del vino

Imparare in tre lezioni i segreti dei sommelier professionisti si può. Merito della delegazione di Treviso di Ais Veneto che propone, in collaborazione con la cantina Ca’ di Rajo di San Polo di Piave, il corso "Giù in cantina", dedicato a chi vuole avvicinarsi al mondo del vino con un metodo professionale.

Le lezioni si terranno nella sede della cantina a Rai di San Polo di Piave, in tre martedì: 24 e 31 marzo e 7 aprile. “Giù in cantina" nasce con l’obiettivo di andare incontro alle esigenze di tutti coloro che non hanno la possibilità di frequentare un intero corso AIS ma desiderano comunque avvicinarsi al mondo del vino. Un modo diverso di interpretare la formazione che AIS Veneto vuole offrire ad appassionati ed operatori, utilizzando un approccio semplice e diretto. Ogni lezione si apre con una breve introduzione agli argomenti in programma. Alla sezione teorica segue una degustazione guidata di tre vini significativi della cantina Ca’ di Rajo, in funzione dei temi trattati, e accompagnata da prove pratiche di servizio. Cenni sulle tecniche di produzione, sulle unicità del territorio e quindi dell’esame visivo del vino nella prima lezione. Si prosegue nella seconda con quello olfattivo dopo aver conosciuto la storia dell’azienda. Si chiuderà con quello gustativo nella terza con indicazioni per un buon abbinamento. Il costo completo di partecipazione riservato ai nuovi soci è di 90 euro (compresa la quota associativa ridotta annuale AIS di 45€) e comprende una serie di benefit come l’iscrizione per un anno ad Associazione Italiana Sommelier e ad AIS Veneto con la possibilità di accedere a tutte le iniziative con le tariffe esclusive dedicate ai soci compreso lo sconto del 10% per la partecipazione a un eventuale corso professionale AIS di primo livello nonché di ricevere la rivista regionale Sommelier Veneto.