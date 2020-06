Giugno al parco degli Alberi parlanti: il programma delle attività per famiglie

Giugno al Parco🌿



Siamo tornati! Dopo la sospensione di tutte le attività a causa dell'emergenza coronavirus, siamo pronti a ripartire con qualche nuova regola perchè la visita al Parco degli Alberi Parlanti rimanga un'esperienza sicura e avvincente per tutta la famiglia.



☕️La cedraia e il bar del parco sono aperti tutti i giorni



👨‍👩‍👧‍👦Due avventure all'aperto tra gli alberi del parco sono pronte per voi, ogni sabato e domenica:

🌳 Le macchine di Leo da Vinci ingressi alle ore 15 del sabato e 10.45 e 15.00 della domenica

🦖 Draghi, dinosauri e animali estinti ingressi alle ore 16.30 del sabato e 12.00 e 16.30 della domenica



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - POSTI CONTINGENTATI E LIMITATI 📞Tel. 0422.694046 | 📩 info.parco@alcuni.it



🦠Sul sito trovate il programma, costi e le nuove regole per divertirsi in sicurezza: scoprile sul sito www.parcodeglialberiparlanti.it